Водителя вырезали из машины после удара об дерево в Выборгском районе

Автомобиль марки SsangYong съехал с проезжей части в кювет и въехал в дерево 9 декабря около 01:30 на дороге между поселками Каменка и Кирилловское в Выборгском районе.

В результате ДТП в салоне оказался зажат 54-летний водитель. Спасатели деблокировали его и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.

На месте происшествия работали четыре человека и спецмашина. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.