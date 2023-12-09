Водителя вырезали из машины после удара об дерево в Выборгском районе

Автомобиль марки SsangYong съехал с проезжей части в кювет и въехал в дерево 9 декабря около 01:30 на дороге между поселками Каменка и Кирилловское в Выборгском районе.
В результате ДТП в салоне оказался зажат 54-летний водитель. Спасатели деблокировали его и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.
На месте происшествия работали четыре человека и спецмашина. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
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26.12.2022 3150