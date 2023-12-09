Водителя вырезали из машины после удара об дерево в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Автомобиль марки SsangYong съехал с проезжей части в кювет и въехал в дерево 9 декабря около 01:30 на дороге между поселками Каменка и Кирилловское в Выборгском районе.

В результате ДТП в салоне оказался зажат 54-летний водитель. Спасатели деблокировали его и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.

На месте происшествия работали четыре человека и спецмашина. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

Вам будет интересно
Водителя вырезали из машины после удара об дерево в Выборгском районе Ленинградская область, Кирилловское, Каменка, Выборгский район
Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 3150
Автор