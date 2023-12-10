По словам гастроэнтеролога Валерии Ломовой, нарушения работы печени могут возникать из-за употребления в пищу большого количества жирных сортов мяса, сладостей и мучных изделий.

В числе продуктов, негативно влияющих на этот орган, врач также назвала консервы и полуфабрикаты с высоким содержанием животных жиров, рассказала медик изданию «Газета.Ru».

Для поддержания здоровья печени Ломова рекомендует ограничить потребление газированных напитков, сладких соков и десертов. По её словам, сахар может привести к развитию «жировой болезни печени».