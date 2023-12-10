Они предоставляют особые льготы.

Власти Ленинградской области планируют ввести электронные социальные карты для многодетных семей. Как сообщило агентство ТАСС, данная мера поддержки заработает с января 2024 года.

Обладатели таких карт смогут пользоваться скидками и льготами в магазинах, кафе и других частных организациях региона, которые войдут в партнерскую сеть по этой программе. Тем самым предприниматели получат новый приток клиентов.

Карту можно будет оформить на портале Госуслуг. Запуск программы поддержки запланирован на январь 2024 года.