Названы неявные признаки плохих мандаринов: в Роскачестве рассказали, на что обращать внимание

Понять, что мандарины переспевшие и уже начали портиться, довольно просто. А как определить, что цитрусы, наоборот, недоспелые? В Роскачестве рассказали, за чем нужно следить.

Разумеется, прежде всего избегать стоит мандаринов, у которых повреждена или изменен цвет кожуры. Еще один признак плохих цитрусовых — появление белых прожилок, отмечают эксперты.

Неравномерный окрас и зеленые пятна на кожуре и в месте, где крепилась плодоножка, могут говорить о том, что мандарины недоспевшие. Если же некоторые участки цитрусовых мягче, чем другие, это свидетельствует о том, что фрукты хранились при слишком низкой температуре.