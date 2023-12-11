В Мурино на пепелище спустя сутки обнаружили выжившую в огне кошку

В Мурино Ленобласти во время проливки и разбора завалов после серьезного пожара на Боровой улице спасатели обнаружили под металлическим листом трех кошек.

Две из них уже не подавали признаков жизни, одна оказалась жива. Командир отделения 147 пожарной части Леноблпожспас сразу начал реанимировать животное: сделал массаж сердца, растер лапы и грудь.

«К сожалению, травмы у пушистого были серьезные. Бедное животное, по словам пожарных, было «похоже на уголь», его чудом не перепутали со сгоревшими досками», — рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Фото: t.me/bezopasnost47 Фото: t.me/bezopasnost47 Фото: t.me/bezopasnost47 Фото: t.me/bezopasnost47 Фото: t.me/bezopasnost47

Фото: t.me/bezopasnost47

Кошку отвезли в пожарную часть, там ее накормили. А после инженер отделения в свой выходной отвез кошку к ветеринару: осмотр, УЗИ, но самое страшное оказалось уже позади.

Кошку забрали к себе родители ее спасителя. Назвали ее Шишей.