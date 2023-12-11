Участок трассы А-181 Скандинавия в Ленобласти перекроют 11 декабря

Проведение работ на ЛЭП 11 декабря ограничит движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

Движение будут перекрывать на 115-м км автомобильной дороги шесть раз за день 11 декабря Время перекрытия: 11:00 – 11:20; 11:40 – 12:00; 12:20 – 12:40; 13:00 – 13:20; 14:10 – 14:30; 14:50 – 15:10.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просят учесть информацию при планировании маршрутов.