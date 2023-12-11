Сотрудники предприятий и студенты колледжей Ленобласти прошли обучение на Фабрики процессов

Обучение прошло в рамках нацпроекта «Производительность труда», полученный опыт студенты смогут внедрить на своих рабочих местах.

«Более двух лет работает Фабрика процессов и уже можно с уверенностью утверждать, что это очень востребованный инструмент. Интерес к обучению растет. Особое значение имеет интеграция Фабрик в образовательный процесс, выпускников техникумов с востребованными компетенциями с охотой берут на работу предприятия региона», — отметил зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

«Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, где участники в игровой форме получают опыт применения инструментов бережливого производства. На Фабрике однодневное обучение проходит на 3 специализированных площадках, где преподают 18 сертифицированных педагогов. Стоит отметить, что график работы трех Фабрик расписан на месяцы вперед.

Напомним, чтобы стать участником нацпроекта «Производительность труда», предприятию нужно работать в приоритетных не сырьевых отраслях — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, и иметь выручку не ниже 400 млн рублей в год. Впрочем, если у предприятия есть желание, но оно не подходит под критерии, можно обратиться в Региональный центр компетенций, созданный на базе АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» — здесь помогут найти решение.