Россельхознадзор разрешил поставлять в Россию куриные яйца из Турции

Яйца в Россию будут поставлять из Турции. Россельхознадзор разрешил поставки с 17 предприятий республики.

«Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещённых веществ в рамках государственного мониторинга», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее, с 23 ноября, Россельхознадзором была открыта возможность импорта яиц с еще четырех турецких предприятий.

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По данным Росстата, яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов: в 46 субъектах РФ цены на них выросли на 10—20%, в 21 субъекте — на 20—28,6%.