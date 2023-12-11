В Выборгском районе изменились номера круглосуточных телефон УМВД России

Автор: Гузель Галимова
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УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области сообщает о смене номеров круглосуточных телефонов.

  • Дежурная часть УМВД России (Выборг) – 8(81378) 99-409;
  • Дежурная часть (Рощино) – 8 (81378) 99-412;
  • Дежурная часть (Советский) – 8 (81378) 99-410;
  • Дежурная часть (Светогорск) — 8 (81378) 99-411.

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