В Выборгском районе изменились номера круглосуточных телефон УМВД России

УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области сообщает о смене номеров круглосуточных телефонов.
- Дежурная часть УМВД России (Выборг) – 8(81378) 99-409;
- Дежурная часть (Рощино) – 8 (81378) 99-412;
- Дежурная часть (Советский) – 8 (81378) 99-410;
- Дежурная часть (Светогорск) — 8 (81378) 99-411.
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08.12.2023 111
Напоминаем, что вызвать все необходимые экстренные службы можно по единому номеру 112.