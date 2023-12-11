Жителей и гостей региона ожидает переменчивая погода на третьей неделе декабря.

Как отметил синоптик Александр Колесов, погода в Петербурге и за пределами города становится теплее.

«Погоду в нашем регионе в предстоящие несколько дней будет определять циклон, который с южной Балтики выйдет к середине неделе на акваторию Финского залива. Все эти дни ожидается снег, который добавит еще с десяток сантиметров снежного покрова», — пишет метеоролог.

В итоге к середине недели ожидается потепление вплоть до нуля градусов. При этом слякоти на улицах не будет, поскольку уже к выходным на регион снова обрушатся морозы.