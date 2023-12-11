Водителей предупредили о новых штрафах с дорожных камер

Речь идет о нарушении скоростного режима на магистралях.

Водители, нарушающие временный скоростной режим, установленный на магистралях, теперь будут получать «письма счастья» из ГИБДД. Также штрафы будут приходить за нарушение правили, которые предписываются временными дорожными знаками.

Сейчас штрафы за нарушение требований, указанных на табло, водителям не приходят: ГИБДД ориентируется только на постоянные знаки. После принятия постановления водителей все же начнут штрафовать, — пишут эксперты «Коммерсанта».

Основанием для назначения штрафов станет фотофиксация, подтверждающая факты нарушений.