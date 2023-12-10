Названы самые подешевевшие в Ленобласти продукты: данные Петростата

Динамика цен в Ленинградской области за ноябрь демонстрирует неоднозначную ситуацию на продовольственном рынке региона.

Так, с одной стороны, в ноябре выросли цены на ряд овощей и фруктов(+6,7%), яйца, мясную продукцию. Это связано с сезонными колебаниями и мировыми тенденциями, пишет «Онлайн47», ссылаясь на данные Петростата.

С другой стороны, подешевели такие товары массового спроса, как: сахар, кетчуп, икра, конфеты и йогурты. Это стало возможным благодаря оптимизации логистических и производственных издержек.

В целом инфляция в регионе находится на умеренном уровне 5,45% с начала года.