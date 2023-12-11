Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 11 декабря

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Донецком направлении противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении общие потери противника составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата.