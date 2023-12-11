Россиянам объяснили, как безопасно купить авто через Госуслуги

Автор: Анастасия Щербакова
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На портале Госуслуги появился удобный сервис для безопасной оплаты автомобиля с использованием аккредитива. Это современный финансовый инструмент, который надежно защитит интересы как покупателей, так и продавцов.

Теперь граждане могут самостоятельно оформить сделку купли-продажи машины онлайн и провести взаиморасчеты через банк. Деньги перечисляются продавцу только после постановки авто на учет в ГИБДД на имя покупателя.

Такой механизм существенно снижает риски мошенничества для обеих сторон. Кроме того, это экономит время на бумажную волокиту и походы в различные организации.

В целом нововведение повышает безопасность граждан при покупке-продаже транспортных средств. А сервисы на портале Госуслуг делают этот процесс максимально комфортным и защищенным.

Кто может оформить сделку:

— продавец и покупатель старше 18 лет
— те, кто имеет подтвержденную учетную запись на Госуслугах и установили приложение «Госключ».

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