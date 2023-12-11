Ленобласть вошла в топ регионов по освоению искусственного интеллекта

Об этом заявил директор Национального центра развития ИИ Сергей Наквасин.

По словам Наквасина, Ленинградская область вошла в число лидеров среди регионов России по внедрению передовых технологий искусственного интеллекта. Регион активно внедряет возможности ИИ в работу органов власти, войдя в топ 27 наиболее продвинутых в этом направлении субъектов страны.

ИИ — ключевая технология для построения региональной экономики данных, и Ленобласть активно ее внедряет в здравоохранение, госуправление, градостроительство и другие отрасли, — цитирует председателя регионального комитета цифрового развития Андрея Сытника «Онлайн47».