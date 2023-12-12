Внедорожник за 2,3 млн рублей сгорел в Бокситогорске

В экстренные службы 12 декабря сообщили о горящем автомобиле возле трехэтажного дома на улице Комсомольской в Бокситогорске. Полыхал моторный отсек белого Nissan X-Trail.

Иномарка 2020 года выпуска принадлежит 58-летнему хирургу. Хозяин рассказал правоохранителям, что приобрел внедорожник три года назад примерно за 2,3 млн рублей. Конфликтов с кем-либо он вспомнить не смог.

Обстоятельства происшествия и сумма ущерба устанавливаются.