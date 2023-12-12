Внедорожник за 2,3 млн рублей сгорел в Бокситогорске

В экстренные службы 12 декабря сообщили о горящем автомобиле возле трехэтажного дома на улице Комсомольской в Бокситогорске. Полыхал моторный отсек белого Nissan X-Trail.
Иномарка 2020 года выпуска принадлежит 58-летнему хирургу. Хозяин рассказал правоохранителям, что приобрел внедорожник три года назад примерно за 2,3 млн рублей. Конфликтов с кем-либо он вспомнить не смог.
Обстоятельства происшествия и сумма ущерба устанавливаются.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1427