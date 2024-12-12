Если под Новый год в доме не оказалось праздничных украшений или захотелось чего-то нового, попробуйте сделать стильное убранство для хвойной красавицы своими руками. Есть идеи декора из подручных вещей и продуктов. Стильно смотрятся вязаные украшения, а также нитяные шары или самодельные игрушки, выполненные в технике декупаж. Обо всем этом читайте ниже.
Дизайн новогодней ёлки без игрушек
Оформить праздничное дерево можно не только традиционными игрушками. Мило выглядят и простые украшения. Речь о декоративных элементах, которые можно изготовить своими руками. Все необходимое, скорее всего, вы сможете найти у себя дома. Например:
- мишуру и ленты;
- нарядные и яркие съедобные украшения — печенье, конфеты и фрукты;
- небольшие предметы домашнего обихода — детские игрушки, CD-диски и подобное.
Оформление лентами и мишурой
Особый шарм новогодней красавице добавят внешняя пышность и красивая крона. Для осуществления задуманного понадобятся:
- лента из атласа, мешковины разных размеров;
- мишура разного цвета, дождик;
- проволока (синельная);
- ножницы.
Белоснежные мишура и ленты создают импровизированный снежный покров. Праздничное украшение ёлки дополнит золотой дождик. Порядок действий следующий:
- Нарезать проволоку средними по длине кусочками.
- Отступить пару сантиметров от конца ленты, обкрутить вокруг неё проволоку.
- Свободный конец возле узелка оставить, чтобы вешать игрушки.
- Обвязать проволоку по всей длине ленты витками по 15–20 см.
- Край ленты привязать к верхним веткам и макушке, постепенно спускать, закручивая ленту в спираль.
- Другой край ленты привязать к нижним веткам.
- Искристость декору можно добавить при помощи мишуры различных цветов.
Цветочный декор
Интересно смотрятся на ёлке цветочные композиции. Перед тем как украсить дерево живыми цветами, растения следует вставить в кусочки поролона, заранее пропитанного специальной жидкостью для сохранения влаги.
Креативная ёлка в стиле прованс сочетает:
- засушенные и свежие цветы;
- цветочные гирлянды из фатина, шёлка и кожи;
- цветы в стиле оригами.
Съедобные украшения
Ёлочные игрушки из орехов, фруктов, сладостей оригинально смотрятся и ароматно пахнут. В качестве съедобных украшений на главную домашнюю героиню Нового Года подойдут:
- Маленькие шоколадки, конфеты в ярких и разноцветных обертках. Их развешивают на нитках, декорируют цветной гофрированной бумагой.
- Мандарины, яблоки или апельсины. Плоды, нанизав на нитку, подвешивают на ветках, заворачивают в фольгу, декорируют гвоздикой.
- Гирлянда из кураги, сухофруктов и чернослива. Полезные сладости протыкают шилом, нанизывают на бечёвку, завязывают концы, а затем украшают бантом из атласной ленты.
Интересное украшение ёлки на Новый год — имбирное печенье.
Подручные средства
Необычный праздничный вид новогодняя ель приобретает, если в качестве украшения использовать предметы домашнего обихода. Обычно их используют для создания тематических композиций или как дополнение. Для этой идеи необходимы:
- Компакт-диски. Их подвешивают на ветки как самостоятельное украшение для ёлки и соединяют в гирлянды. Мелко нарезанные фрагменты дисков наклеивают на самодельные шары или другие игрушки.
- Фоторамки. В них помещают новогодние, рождественские открытки, картинки или надписи, загадки и пожелания.
- Мягкие игрушки. Можно украсить их блёстками, пайетками и другими декоративными элементами.
- Вышедшие из строя лампы накаливания. Лампочки расписывают под новогодние игрушки. Получаются стильные Дед Мороз, Снегурочка, снеговики или пингвины. Дополнительно лампы можно отдекорировать тканью.
- Пластиковые бутылки. Тут можно выделить несколько основных направлений. Например, раскрасить целиком в праздничной тематике и подвесить на ветках или нарезать из пластика снежинки и другие декоративные элементы. Также из бутылок зелёного цвета можно сделать искусственную новогоднюю ёлочку.
- Одноразовая посуда (стаканчики, рюмки, тарелки). Идея такая: расписать в новогоднем стиле пластиковые и бумажные тарелки, а рюмки и стаканчики превратить в стилизованные колокольчики.
- Прищепки для белья. Соединяют в виде снежинок, звёздочек, небольших ёлочек, а затем раскрашивают.
- Макаронные изделия. Наряженная ёлка выглядит изысканно в гирляндах из позолоченных или посеребрённых перьев, ракушек или бантиков. Круглые и плоские макароны склеивают в виде снежинок, покрывают лаком с блестками или краской.
Желаем успехов в творчестве!