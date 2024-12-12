Если под Новый год в доме не оказалось праздничных украшений или захотелось чего-то нового, попробуйте сделать стильное убранство для хвойной красавицы своими руками. Есть идеи декора из подручных вещей и продуктов. Стильно смотрятся вязаные украшения, а также нитяные шары или самодельные игрушки, выполненные в технике декупаж. Обо всем этом читайте ниже.

Дизайн новогодней ёлки без игрушек

Оформить праздничное дерево можно не только традиционными игрушками. Мило выглядят и простые украшения. Речь о декоративных элементах, которые можно изготовить своими руками. Все необходимое, скорее всего, вы сможете найти у себя дома. Например:

мишуру и ленты;

нарядные и яркие съедобные украшения — печенье, конфеты и фрукты;

небольшие предметы домашнего обихода — детские игрушки, CD-диски и подобное.

Оформление лентами и мишурой

Особый шарм новогодней красавице добавят внешняя пышность и красивая крона. Для осуществления задуманного понадобятся:

лента из атласа, мешковины разных размеров;

мишура разного цвета, дождик;

проволока (синельная);

ножницы.

Белоснежные мишура и ленты создают импровизированный снежный покров. Праздничное украшение ёлки дополнит золотой дождик. Порядок действий следующий:

Нарезать проволоку средними по длине кусочками. Отступить пару сантиметров от конца ленты, обкрутить вокруг неё проволоку. Свободный конец возле узелка оставить, чтобы вешать игрушки. Обвязать проволоку по всей длине ленты витками по 15–20 см. Край ленты привязать к верхним веткам и макушке, постепенно спускать, закручивая ленту в спираль. Другой край ленты привязать к нижним веткам. Искристость декору можно добавить при помощи мишуры различных цветов.

Цветочный декор

Интересно смотрятся на ёлке цветочные композиции. Перед тем как украсить дерево живыми цветами, растения следует вставить в кусочки поролона, заранее пропитанного специальной жидкостью для сохранения влаги.

Креативная ёлка в стиле прованс сочетает:

засушенные и свежие цветы;

цветочные гирлянды из фатина, шёлка и кожи;

цветы в стиле оригами.

Съедобные украшения

Ёлочные игрушки из орехов, фруктов, сладостей оригинально смотрятся и ароматно пахнут. В качестве съедобных украшений на главную домашнюю героиню Нового Года подойдут:

Маленькие шоколадки, конфеты в ярких и разноцветных обертках. Их развешивают на нитках, декорируют цветной гофрированной бумагой. Мандарины, яблоки или апельсины. Плоды, нанизав на нитку, подвешивают на ветках, заворачивают в фольгу, декорируют гвоздикой. Гирлянда из кураги, сухофруктов и чернослива. Полезные сладости протыкают шилом, нанизывают на бечёвку, завязывают концы, а затем украшают бантом из атласной ленты.

Интересное украшение ёлки на Новый год — имбирное печенье.

мука – 500 грамм;

сахар – 200 грамм;

яйца – две штуки;

желток – от одного яйца;

сливочное масло – 300 грамм;

соль;

имбирь;

корица. Для осуществления задуманного вам понадобятся: Порядок действий такой: Приготовить песочное тесто из ингредиентов, охладить. Раскатать холодной скалкой пласт толщиной в пять миллиметров. Вырезать печенье формочками в виде ангелочков, сердечек, звёздочек и человечков. Застелить пергаментом противень, перенести фигурки, сделать отверстия деревянной палочкой. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать в течение 15 минут. Остудить печенье, покрыть сахарной или шоколадной глазурью (полностью или узорами), дать ей застыть. Нарезать бечевку кусочками по 10 сантиметров длиной. Продеть веревочки сквозь дырочки в печенье, концы завязать узелком. Закрепить печенье на новогодней ёлке.

Подручные средства

Необычный праздничный вид новогодняя ель приобретает, если в качестве украшения использовать предметы домашнего обихода. Обычно их используют для создания тематических композиций или как дополнение. Для этой идеи необходимы:

Компакт-диски. Их подвешивают на ветки как самостоятельное украшение для ёлки и соединяют в гирлянды. Мелко нарезанные фрагменты дисков наклеивают на самодельные шары или другие игрушки. Фоторамки. В них помещают новогодние, рождественские открытки, картинки или надписи, загадки и пожелания. Мягкие игрушки. Можно украсить их блёстками, пайетками и другими декоративными элементами. Вышедшие из строя лампы накаливания. Лампочки расписывают под новогодние игрушки. Получаются стильные Дед Мороз, Снегурочка, снеговики или пингвины. Дополнительно лампы можно отдекорировать тканью. Пластиковые бутылки. Тут можно выделить несколько основных направлений. Например, раскрасить целиком в праздничной тематике и подвесить на ветках или нарезать из пластика снежинки и другие декоративные элементы. Также из бутылок зелёного цвета можно сделать искусственную новогоднюю ёлочку. Одноразовая посуда (стаканчики, рюмки, тарелки). Идея такая: расписать в новогоднем стиле пластиковые и бумажные тарелки, а рюмки и стаканчики превратить в стилизованные колокольчики. Прищепки для белья. Соединяют в виде снежинок, звёздочек, небольших ёлочек, а затем раскрашивают. Макаронные изделия. Наряженная ёлка выглядит изысканно в гирляндах из позолоченных или посеребрённых перьев, ракушек или бантиков. Круглые и плоские макароны склеивают в виде снежинок, покрывают лаком с блестками или краской.

Желаем успехов в творчестве!