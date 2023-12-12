Обновленная вакцина «Спутник Лайт» вводится в гражданский оборот

В однокомпонентном препарате будет обновленный антигенный состав.
Об этом сообщает Росздравнадзор 12 декабря.
Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с новым составом производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России.
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23.10.2023 1746