Обновленная вакцина «Спутник Лайт» вводится в гражданский оборот

В однокомпонентном препарате будет обновленный антигенный состав.

Об этом сообщает Росздравнадзор 12 декабря.

Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с новым составом производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России.