«Горшок пуст»: в Белом доме признали, что денег для Украины у США уже не осталось

В администрации Байдена заявили, что после отправки еще двух пакетов помощи Украине средства будут исчерпаны.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в беседе с иностранной прессой.

«Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — заявил Кирби .