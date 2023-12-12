«Горшок пуст»: в Белом доме признали, что денег для Украины у США уже не осталось

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В администрации Байдена заявили, что после отправки еще двух пакетов помощи Украине средства будут исчерпаны.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в беседе с иностранной прессой.

«Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — заявил Кирби .
Вам будет интересно
"Горшок пуст": в Белом доме признали, что денег для Украины у США уже не осталось Украина, США
Финляндия планирует открыть КПП на границе с Россией в Ленобласти с 14 декабря
Правительство Финляндии может открыть крупнейшие, круглосуточные пункты пересечения на границе с Россией 14 декабря. Об этом сообщают местные СМИ cо...
12.12.2023 82
Автор