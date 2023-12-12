Более 100 активистов-волонтеров собрались в Выборгском замке

В ходе стратсессии команды СОНКО Ленинградской области обсуждали вовлечение бизнеса в некоммерческие проекты.

«Задача нашей стратегической сессии ― сделать так, чтобы НКО становились сильнее и независимее, делились успешными практиками, рассказывали о сложностях, а мы корректировали господдержку, вместе искали решения и находили партнёров. Наша стратсессия — про выстраивание реального партнёрства», — рассказала Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций.

Вместе с тренерами участники встречи в деловой игре «Мировое кафе» рассмотрели 10 способов привлечения средств в проект и решали практические кейсы ― как найти деньги на социальные инициативы в спорте, туризме, экологии, культуре, соцобслуживании и оказании помощи семьям с детьми-инвалидами.

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