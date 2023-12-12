«Инициативные граждане» из Ленобласти получили награды

Более 40 активных жителей 47 региона получили награды за победу в конкурсе «Инициативный гражданин Ленинградской области 2023».

Каждый победитель также получит денежную премию из призового фонда конкурса — 735 тысяч рублей. Награждение прошло во Всеволожске.

«Инициативы граждан направлены на улучшение условий и качества жизни ― это ремонт дорог, уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, скверов, обустройство контейнерных площадок, улучшение водоснабжения, противопожарные мероприятия, обустройство детских и спортивных площадок», ― отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

Сегодня 4 тысячи ленинградцев принимают участие в развитии территорий своих поселений. Благодаря им, «Закону тысячи добрых дел» и поддержке региона, составляющей ежегодно 460 млн рублей, в области каждый год реализуются порядка 500 пусть небольших, но значимых для людей проектов. На финансирование гражданских инициатив в 2018 году из бюджета области было выделено более 553 млн рублей. В 2019 году субсидии получили 190 МО – осуществлено 250 проектов, предложенных инициативными комиссиями и 358 проектов, инициированных старостами и общественными советами в сельской местности.