Юные мариупольцы получили паспорта из рук Александра Дрозденко

Торжественное вручение паспортов прошло сегодня, 12 декабря, в День Конституции. Глава 47 региона вручил их в Мариуполе.

«У нас в Ленинградской области есть добрая традиция — в государственные праздники вручать паспорта молодым гражданам России, ребятам, которым исполняется 14 лет. С большой честью и гордостью вручаю вам, ребята, паспорта. От души желаю вам счастья и пусть Россия открывает для вас новые возможности», — сказал Александр Дрозденко.

Отметим, что за счет федеральных средств 47 регион восстановил 26 объектов в Мариуполе, включая жилые дома, спортивный комплекс, объекты исторического и культурного значения. Принято решение о демонтаже 14 объектов, которые нельзя отремонтировать. Их жильцам предоставят квартиры, а на месте зданий советской постройки построят новые дома. Регион уже восстановил купеческий дом 1911 года постройки в Мариуполе.