За достойные похороны бездомных власти Петербурга готовы заплатить более 5 млн

В Санкт-Петербурге обитают около 64 тысяч людей без определенного места жительства. Из-за различных причин они попадают в сложную ситуацию, многие из них страдают от зависимостей и умирают. За их погребение отвечает Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ритуальные услуги».

На сайте ЕИС Закупки предприятие разместило три лота, сообщает Neva.Today. Для достойного погребения человека нужны предметы ритуала: гробы, железобетонные стелы и деревянные поребрики. На закупку этих предметов «Ритуальные услуги» готовы потратить 3 571 700 рублей, 846 000 рублей и 697 950 рублей соответственно.

Заявки на конкурс принимаются до 14 декабря, итоги подведут 18 декабря. Предметы похоронного ритуала предназначаются для людей, у которых нет родственников или друзей, и для тех, чья личность не была установлена. Предприятие нуждается в поставке 1910 гробов различного размера.

Также победитель конкурса должен привезти предприятию 1410 железобетонных стел, армированных обычной, ненапряженной арматурой. И такое же количество поребриков: четыре прямоугольные доски с заданными размерами, изготовленными из обрезных нестроганных пиломатериалов. Сроки поставок – в течение 2024 года.