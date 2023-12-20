Как будет работать «частичный» масочный режим в Петербурге

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подписала постановление, которое вводит ряд профилактических мер в городе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения.

Так, с 20 декабря в Петербурге вводится масочный режим в медицинских организациях и социальных учреждениях. Также маски необходимо носить сотрудникам учреждений, организующих массовые новогодние, спортивные и культурные мероприятия.

Кроме того, ужесточаются и сами правила проведения массовых мероприятий — теперь будут измерять температуру и проводить проветривание и дезинфекцию помещений. Свободный проход посетителей в стационары будет запрещен. Исключением станут лица, осуществляющие уход за тяжелобольными и лежачими пациентами.

В постановлении указывается, что за последний месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 87%. Именно с этим связано введение «частичных» ковид-ограничений.