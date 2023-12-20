Более 200 километров региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за 2023 год

В 2023 году в Ленобласти провели дорожный ремонт по 20 адресам в 11 муниципальных районах.

Всего было обновлено 220 километров региональных дорог. Самый длинный ремонт провели от Киришей до поселка Глажево — он составил 23 километра. Вторым самым протяженным дорожным ремонтом этого года стала трасса Бараны — Вознесенье в Подпорожском районе. Здесь обновили 15 километров дороги, которая ведет к единственной на Северо-Западе России круглогодичной паромной переправе в поселке Вознесенье.

Больше всего адресов было отремонтировано в Выборгском и Тосненском районах. Все работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».