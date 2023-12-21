В Петербурге и Ленобласти за месяц изъяли 66 единиц оружия

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники Росгвардии на территории Ленобласти и Петербурга провели профилактические рейды в сфере оборота гражданского оружия.

Всего было проверено почти 600 адресов проживания владельцев гражданского оружия. Из оборота изъяли 66 единиц оружия, добровольно сдано для последующей утилизации 27 единиц.

В Петербурге и Ленобласти за месяц изъяли 66 единиц оружия росгвардия, Петербург, оружие, ЛенобластьФото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
В Петербурге и Ленобласти за месяц изъяли 66 единиц оружия росгвардия, Петербург, оружие, ЛенобластьФото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
В Петербурге и Ленобласти за месяц изъяли 66 единиц оружия росгвардия, Петербург, оружие, ЛенобластьФото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
В Петербурге и Ленобласти за месяц изъяли 66 единиц оружия росгвардия, Петербург, оружие, ЛенобластьФото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В отношении 28 владельцев составили административные протоколы. В 11 случаях были нарушены сроки продления разрешения в связи со смертью владельцев, трое заявили, что потеряли принадлежащее им оружие. Еще 39 единиц сдали в территориальные органы внутренних дел.

В Росгвардии напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в соответствии с действующим законодательством освобождаются от административной и уголовной ответственности.

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В Петербурге и Ленобласти за месяц изъяли 66 единиц оружия росгвардия, Петербург, оружие, Ленобласть
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19.12.2023 77
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