В Петербурге и Ленобласти за месяц изъяли 66 единиц оружия

Сотрудники Росгвардии на территории Ленобласти и Петербурга провели профилактические рейды в сфере оборота гражданского оружия.

Всего было проверено почти 600 адресов проживания владельцев гражданского оружия. Из оборота изъяли 66 единиц оружия, добровольно сдано для последующей утилизации 27 единиц.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В отношении 28 владельцев составили административные протоколы. В 11 случаях были нарушены сроки продления разрешения в связи со смертью владельцев, трое заявили, что потеряли принадлежащее им оружие. Еще 39 единиц сдали в территориальные органы внутренних дел.

В Росгвардии напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в соответствии с действующим законодательством освобождаются от административной и уголовной ответственности.