Нейросеть превратит детские рисунки в полотна по мотивам великих художников

Редакции ivbg.ru стало известно, что компания МТС сделала чат-бот на основе ИИ, который бесплатно преобразовывает детские рисунки в полотна известных художников. Сделано это в рамках приквела просветительской программы по научно-технологическому искусству для школьников, которая стартует в феврале 2024 года.

Как нам сообщили в пресс-службе компании, подростки со всей страны смогут, с помощью цифрового помощника создать собственные полотна в стиле известных мастеров живописи, например, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского или Николая Рериха.

Лучше работы выставят в Русском музее в рамках проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза» (совместная инициатива компании, Русского музея, благотворительного фонда «Система» и ИТМО).