В 2024 году в правилах назначения единого пособия появятся изменения

Нововведения начнут действовать с июня следующего года.

Как рассказали «Госуслуги», с 1 июня 2024 года при назначении единого пособия на детей будет учитываться минимальный размер алиментов.

Если нет решения суда о сумме на содержание детей, алименты признаются равными определенной доле МРОТ — ¼, ⅓ или ½ в зависимости от количества детей. Если есть решение суда, учтется фактически поступившая сумма алиментов, — объяснили специалисты.