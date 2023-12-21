В 2024 году в правилах назначения единого пособия появятся изменения

Нововведения начнут действовать с июня следующего года.
Как рассказали «Госуслуги», с 1 июня 2024 года при назначении единого пособия на детей будет учитываться минимальный размер алиментов.
Если нет решения суда о сумме на содержание детей, алименты признаются равными определенной доле МРОТ — ¼, ⅓ или ½ в зависимости от количества детей. Если есть решение суда, учтется фактически поступившая сумма алиментов, — объяснили специалисты.
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