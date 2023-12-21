Серьезная авария произошла на Московском шоссе в Тосненском районе области

Информация о пострадавших уточняется.
Как передает Аварийно-спасательная служба ЛО, вечером, 21 декабря, на трассе М-10 около поворота на Красный Бор произошло столкновение легковушки и «Газели». От удара грузовик отбросило в дорожное ограждение.
Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно провели отключение АКБ и ГБО, — сообщают спасатели.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО/ ВК
Информации и пострадавших пока нет.
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20.12.2023 131