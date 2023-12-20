В Петербурге двое избили однорукого ветерана СВО: на допросе им было весело, а теперь — не особо

По данному факту следственный комитет завел уголовные дела о хулиганстве, покушении на убийство и возбуждении ненависти либо вражды.

В Петербурге в отношении двух мужчин, жестоко избивших 40-летнего ветерана СВО, возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз подозреваемым вменяется статья 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности, — указано в сообщении СК.

По информации РИА Новости, также в отношении мужчин возбуждены дела о хулиганстве и покушении на убийство.

Стычка в Василеостровском районе города между между двумя приятелями и прохожим произошла 18 декабря. Последним оказался ветеран СВО, лишившийся во время службы руки. Мужчина сделал замечания неадекватам из-за неправильно припаркованной машины, которая перегородила тротуар. Почти сразу после этого обвиняемые набросились на прохожего с кулаками и ногами.