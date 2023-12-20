В Петербурге двое избили однорукого ветерана СВО: на допросе им было весело, а теперь — не особо

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

По данному факту следственный комитет завел уголовные дела о хулиганстве, покушении на убийство и возбуждении ненависти либо вражды.

В Петербурге в отношении двух мужчин, жестоко избивших 40-летнего ветерана СВО, возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз подозреваемым вменяется статья 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности, — указано в сообщении СК.

По информации РИА Новости, также в отношении мужчин возбуждены дела о хулиганстве и покушении на убийство.

Стычка в Василеостровском районе города между между двумя приятелями и прохожим произошла 18 декабря. Последним оказался ветеран СВО, лишившийся во время службы руки. Мужчина сделал замечания неадекватам из-за неправильно припаркованной машины, которая перегородила тротуар. Почти сразу после этого обвиняемые набросились на прохожего с кулаками и ногами.

Вам будет интересно
В Петербурге двое избили однорукого ветерана СВО: на допросе им было весело, а теперь - не особо СВО, Петербург, Избиение
"Словил пулю": актер Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе
Об этом сообщила дочь артиста. Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе во время транспортировки гуманитарной помощи. Как рассказала дочь...
20.12.2023 72
Автор