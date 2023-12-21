Конец недели в регионе выдастся очень снежным.

Как передает Гидрометцентр России, уже 22 декабря на Ленинградскую область обрушатся сильные снегопады. Заметать регион будет с раннего утра и до самого вечера пятницы.

Синоптики объявили в 47-м регионе желтый уровень погодной опасности с пяти часов утра до 17 часов вечера.