Ленобласть в конце недели накроют снегопады: объявлен желтый уровень погодной опасности

Автор: Анастасия Щербакова
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freepik.com/ wirestock

Конец недели в регионе выдастся очень снежным.

Как передает Гидрометцентр России, уже 22 декабря на Ленинградскую область обрушатся сильные снегопады. Заметать регион будет с раннего утра и до самого вечера пятницы.

Синоптики объявили в 47-м регионе желтый уровень погодной опасности с пяти часов утра до 17 часов вечера.

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