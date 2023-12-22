Пенсионерка из Петербурга осталась без картины за 3 млн рублей

Мошенница убедила пожилую женщину передать ей произведение искусства, чтобы показать его на выставке и пропала. Впрочем, долго скрываться у злоумышленницы не получилось.

Как передает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в Петербурге задержана аферистка, похитившая у доверчивой пенсионерки дорогостоящую картину. Стоимость произведения искусства оценивается в три миллиона рублей.

Произведение известного российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко досталось по наследству жительнице Северной столицы. Предварительно установлено, что злоумышленница убедила пожилую женщину временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке, — указано в сообщении.

Спустя непродолжительное время аферистку задержали. Картина будет возвращена пострадавшей женщине.