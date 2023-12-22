Теплый циклон обрушится на Ленобласть и Петербург на выходных

Автор: Анастасия Щербакова
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В ближайшие два дня в регионах ожидается температура немного ниже нуля, а также снегопады. 

Ближайшие два дня погоду в Ленинградской области и Петербурге будет определять теплый циклон. По данным синоптика Александра Колесова, оттепель в регионах сохранится. Также ожидаются небольшие снегопады.

Большинство районов Ленинградской области останется с температурой воздуха немного ниже нуля градусов, но в Санкт-Петербурге температура воздуха близкая к нулю, скорее всего, сегодня перейдет на слабый плюс, — рассказал синоптик.
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21.12.2023 91
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