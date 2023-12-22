За два дня до Нового года придется посидеть без света: график отключений электричества в Ленобласти в конце декабря

Автор: Анастасия Щербакова
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ЛОЭСК опубликовал полный график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области в последних числах декабря.

Так, ближайшие плановые отключения электричества начнутся с 25 декабря. В некоторых населенных пунктах региона света не будет и 29 числа месяца.

За два дня до Нового года придется посидеть без света: график отключений электричества в Ленобласти в конце декабря электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
За два дня до Нового года придется посидеть без света: график отключений электричества в Ленобласти в конце декабря электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
За два дня до Нового года придется посидеть без света: график отключений электричества в Ленобласти в конце декабря электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
За два дня до Нового года придется посидеть без света: график отключений электричества в Ленобласти в конце декабря электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм

В ЛОЭСК принесли извинения жителям региона за неудобства. Отключения необходимы, чтобы обеспечить надежное электроснабжение и избежать длительных отключений в будущем.

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За два дня до Нового года придется посидеть без света: график отключений электричества в Ленобласти в конце декабря электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
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