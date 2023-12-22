За два дня до Нового года придется посидеть без света: график отключений электричества в Ленобласти в конце декабря

ЛОЭСК опубликовал полный график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области в последних числах декабря.

Так, ближайшие плановые отключения электричества начнутся с 25 декабря. В некоторых населенных пунктах региона света не будет и 29 числа месяца.

В ЛОЭСК принесли извинения жителям региона за неудобства. Отключения необходимы, чтобы обеспечить надежное электроснабжение и избежать длительных отключений в будущем.