Новым спортивным директором ФК «Спартак» станет португалец из «Бенфики»

Нынешний спортивный директор клуба Пол Эшуорт перейдет на пост технического директора.

Новым спортивным директором ФК «Спартак» станет португалец Томаш Амарал. Информация об этом появилась на официальном портале футбольного клуба

Новый директор переходит в московский «Спартак» из португальской «Бенфики». Полномочия Амарала начнут действовать с 1 января 2024 года.