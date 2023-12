Американские исследователи не отпускают версию об искусственном происхождении коронавируса. Ученые утверждают, что патоген был создан в Китае за год на пандемии.

Результаты расследований американских экспертов из U.S. Right To Know публикует Daily Mail. В публикации указывается, что заражение коронавирусом началось с Ухани, где на местном рынке продавали летучих мышей, которых в Китае употребляют в пищу. Однако специалисты уверены, что животные не могли заразиться патогеном сами по себе — вирус попал в их организм из лаборатории.

Ученые заявляют, что вирус был создан еще за год до пандемии, которая охватила весь мир и унесла миллионы жизней.

На данный момент имеется достаточно доказательств, что SARS-CoV-2 попал к людям в результате несчастного случая в лаборатории <…> Опыты предлагалось провести в Уханьском институте вирусологии, где меньше мер предосторожности при работе с потенциально пандемическими образцами, — утверждают исследователи.

Также специалисты заявили, что разрабатывался вирус по заказу Пентагона.