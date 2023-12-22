В турагентствах раскрыли стоимость новогодних путевок в Турцию

Лучше на январские праздники остаться дома.

Анталья традиционно является одним из самых востребованных туристических направлений у россиян в зимой. В преддверии наступающего Нового года спрос на отдых в этом курортном городе Турции остается все также высоким.

По данным туроператоров, в текущем сезоне отмечается ажиотажный спрос на новогодние туры в Анталью. У некоторых компаний продажи выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Свободных мест в отелях и авиабилетов осталось менее 10%, пишет РИА Новости.

Средняя стоимость новогоднего тура на одного человека составляет 170-220 тысяч рублей за 6 ночей – это на 7-20% дороже, чем год назад. Такой рост цен обусловлен высоким спросом.