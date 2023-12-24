На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 46+500, км 53+900 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;

подъезд к Выборгу № 1 км 0-7, № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

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А-181 «Магистральная»:

км 0-30, 101-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-121 «Сортавала»: