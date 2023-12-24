Россельхознадзор: в Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана

Вторая партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук ввезена в Россию, сообщили в Россельхознадзоре.

«21 декабря через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

Первая партия из 612 тыс. столовых яиц (36 т) была ввезена из Азербайджана в Россию 19 декабря.

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По данным Росстата, цена на куриные яйца в стране в декабре выросла на 4,23%. В годовом выражении за год стоимость одного десятка яиц увеличилась на 42,41% и составляет сегодня в среднем по стране 104,23 руб.