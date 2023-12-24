Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Politico заявил, что украинская сторона в 2024 году усилит диверсионные операции в отношении России.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал редакции ivbg.ru, откуда могут прийти новые угрозы, к чему готовиться жителям страны, и в целом, стоит ли серьезно относиться к подобным заявлениям и готова ли наша страна к диверсиям со стороны Киева.
Вместе с тем российские спецслужбы, без преувеличения, в круглосуточном режиме ведут планомерную работу по выявлению агентуры киевского режима, пресечению ее активностей. Сенатор заявил, что по соображениям безопасности только малая ее часть становится известной, однако и она дает представление о масштабах тех вызовов, которые стоят перед ведомствами. При этом, не стоит забывать, что киевские власти пользуются и содействием спецслужб Запада.