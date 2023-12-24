Перминов прокомментировал заявление главы СБУ об усилении количества диверсий в России в 2024 году

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Politico заявил, что украинская сторона в 2024 году усилит диверсионные операции в отношении России.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал редакции ivbg.ru, откуда могут прийти новые угрозы, к чему готовиться жителям страны, и в целом, стоит ли серьезно относиться к подобным заявлениям и готова ли наша страна к диверсиям со стороны Киева.

«Подобные заявления, безусловно, серьезны, так как исходят от лиц, располагающих немалыми возможностями для того, чтобы реализовывать преступные замыслы. Мы сталкивались с такими терактами и диверсиями, попытками использовать наших граждан и не только их для попыток дестабилизации обстановки в государстве, причинения вреда военной и гражданской инфраструктуре», — заявил Перминов.

Вместе с тем российские спецслужбы, без преувеличения, в круглосуточном режиме ведут планомерную работу по выявлению агентуры киевского режима, пресечению ее активностей. Сенатор заявил, что по соображениям безопасности только малая ее часть становится известной, однако и она дает представление о масштабах тех вызовов, которые стоят перед ведомствами. При этом, не стоит забывать, что киевские власти пользуются и содействием спецслужб Запада.

«В предстоящем году работа по противодействию деструктивному влиянию Киева, несомненно, будет продолжена. Безопасность граждан и стабильное развитие нашей страны были и остаются главными приоритетами. Однако основным способом полностью устранить угрозы является выполнение задач СВО. Именно на это сегодня направленна военная, экономическая и интеллектуальная мощь России», — сказал сенатор.