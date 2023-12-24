Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку в Петербурге — видео

Смертельное ДТП произошло 23 декабря на Богатырском проспекте Петербурга.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как автолюбитель за рулем Kia сбивает пожилую женщину, перебегающую дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Видео: Мэш на Мойке
70-летняя пенсионерка получила травмы несовместимые с жизнью. За рулем находился 38-летний мужчина. По факту происшествия проводится проверка.
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