На улицы Петербурге вышел «новогодний» транспорт

В Петербурге стартовали акции «Волшебный трамвай» и «Везет в Новый год».

По улицам города начали курсировать трамваи, троллейбусы и автобусы, наряженные в яркую световую иллюминацию. Праздничный общественный транспорт будет курсировать в Красносельском, Московском, Василеостровском, Петроградском, Выборгском и Приморском районах.

Фото: t.me/polyakov_kv Фото: t.me/polyakov_kv Фото: t.me/polyakov_kv Фото: t.me/polyakov_kv Фото: t.me/polyakov_kv

Фото: t.me/polyakov_kv

Кроме того, за руль семи новогодних автобусов «Пассажиравтотранса» сели водители в костюмах Дед Морозов. а компанию им составили кондукторы-снегурочки. Их можно встретить на автобусных маршрутах №№2, 3, 7, 24, 33, 169А, 181 и 196.

Акции продлятся до конца новогодних праздников.