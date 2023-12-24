Специалисты из Ленобласти восстановили здание ТТУ в Енакиево

Работники транспортной промышленности из Ленобласти на 99% завершили работы по восстановлению здания трамвайно-троллейбусного управления в подшефном Енакиево.

Результат работ уже принят комиссией, рассказали в комитете по транспорту Ленобласти.

До 30 декабря специалисты проведут отладку работы механизмов и пусконаладочные работы. После новогодних праздников они продолжат восстанавливать транспортную инфраструктуру в Енакиево.