Специалисты из Ленобласти восстановили здание ТТУ в Енакиево

Автор: Гузель Галимова
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Работники транспортной промышленности из Ленобласти на 99% завершили работы по восстановлению здания трамвайно-троллейбусного управления в подшефном Енакиево.

Результат работ уже принят комиссией, рассказали в комитете по транспорту Ленобласти.

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Фото: 47channel

До 30 декабря специалисты проведут отладку работы механизмов и пусконаладочные работы. После новогодних праздников они продолжат восстанавливать транспортную инфраструктуру в Енакиево.

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24.12.2023 37
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