В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса

Автор: Гузель Галимова
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Юный хищник активно резвился со своей игрушкой.

В Ленинградском зоопарке рассказали, что даже зимой Зевса остается все таким же активным и резвым.

«Только в качестве игрушек и развлечений в холодный сезон добавляется снег: ведь в нём можно целиком изваляться и даже попробовать снежинки на вкус», — отметили сотрудники.
В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса Тигр, Ленинградский зоопаркФото: Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса Тигр, Ленинградский зоопаркФото: Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса Тигр, Ленинградский зоопаркФото: Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса Тигр, Ленинградский зоопаркФото: Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса Тигр, Ленинградский зоопаркФото: Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса Тигр, Ленинградский зоопаркФото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк

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В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса Тигр, Ленинградский зоопарк
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