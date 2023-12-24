В Ленинградском зоопарке показали игривого тигренка Зевса

Юный хищник активно резвился со своей игрушкой.
В Ленинградском зоопарке рассказали, что даже зимой Зевса остается все таким же активным и резвым.
«Только в качестве игрушек и развлечений в холодный сезон добавляется снег: ведь в нём можно целиком изваляться и даже попробовать снежинки на вкус», — отметили сотрудники.
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
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