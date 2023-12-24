РАН: дефицит кадров в России в 2023 году составил 4,8 млн человек

За последние два года в России значительно увеличился дефицит рабочей силы, по итогам текущего года в стране не хватает примерно 4,8 млн работников.

Такая статистика приводится в исследовании научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина, с которым ознакомились «Известия».

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек», — приходит к выводу ученый.

О кадровом голоде заявляют около 91% российских компаний. Особенно велик спрос на продавцов, операторов и водителей. Также недостает представителей рабочих специальностей, например, токарей и сварщиков.

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По прогнозу эксперта, в следующем году обострится нехватка кадров в сфере низкооплачиваемого труда, а также в тех отраслях, для которых характерны тяжелые условия и географическая удаленность, — в сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве.