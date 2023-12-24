Ленобласть закупила транспорт и кинологическую технику для Росгвардии

Правительство Ленобласти в рамках специальной меры в сфере экономики для нужд безопасности выделило 30 миллионов рублей на нужды Росгвардии.

На эти средства закупили транспортные средства и специальное кинологическое снаряжение, а также проведен ремонт автобронетехники, сообщает пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

В этом году в Петербурге и Ленобласти подразделения Росгвардии обеспечили охрану более 81 тыс. объектов образования, здравоохранения, культуры, проживания граждан, а также транспортных средств, включая машины скорой медицинской помощи, трамваев и троллейбусов. Также обеспечена безопасность 2,4 тыс. мероприятий. Подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии проведено 3,8 тыс. специальных операций.