Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 110 военнослужащих и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США, «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

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Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

Кроме того, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.