Росбанк выкупит у французской Societe Generale доли в ВТБ и «Газпроме»

Президент Владимир Путин 24 декабря подписал распоряжение, разрешающее Росбанку приобретение принадлежащих французской финансовой группе Societe Generale акций ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других системообразующих российских компаний.

Соответствующих документ опубликован на портале правовых актов.

Societe Generale прекратила свою деятельность в России в 2022 году. Росбанк ранее принадлежал ей. В прошлом мае Societe Generale закрыла сделку по продаже банка и страхового бизнеса в России «Интерросу» Владимира Потанина.

Теперь Росбанк, в частности, сможет выкупить у своего бывшего владельца акции нескольких энергетических компаний, в том числе «Россетей», «Русгидро», «Интер РАО», «Газпрома» и «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» и «Татнефти», «Транснефти», «Юнипро». Также в списке — банк «ВТБ», «Ростелеком» и «Аэрофлот», алмазодобывающая «Алроса», сталелитейная и горнодобывающая «Северсталь». Кроме того, Росбанку разрешено выкупить акции «Норникеля», Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, производителя золота «Полюс» и некоторых других компаний.