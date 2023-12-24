Слишком поздно: в Банке России назвали свою главную ошибку с ключевой ставкой

Глава ЦБ РФ заявила, что ключевую ставку нужно было повышать еще весной этого года.

Ужесточение монетарной политики следовало начинать еще весной 2023 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше, — заявила глава регулятора в беседе с РБК.

Отметим, сейчас размер ключевой ставки в России составляет 16%.