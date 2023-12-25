Двое гостей выставки «Россия» на ВДНХ выиграли путешествие в Ленобласть

Гости выставки стали победителями туристического квеста «Серебряное ожерелье России».

Один из победителей — житель Волгограда Антон Канунников, получил сертификат на трехдневную поездку «Вдохновение Ленинградской области» — она является частью маршрута «Серебряное ожерелье России».

Еще одним победителем стала Юлия Цветкова, которой не оказалось на вручении. Ей подарок позже передадут сотрудники регионального стенда.

Напомним, что первой столицей проекта «Серебряное ожерелье России» стала Старая Ладога. Сегодня за звание столицы борются исторические поселения всех субъектов СЗФО. С маршрутами, разработанными в Ленобласти в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленобласти. Отметим, что двухдневный маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» внесен в перечень национальных. Его создали в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».